Елабуга, Татария, , 12:04 — REGNUM

В ходе банкротного иска к резиденту особой экономической зоны «Алабуга» из Татарии — АО «Интерскол-Алабуга» претензии почти на 600 млн рублей выставила компания «Шанхай Джойе импорт энд экспорт КО, ЛТД» из Китая. Заявление кредитора до 3 сентября 2019 года оставили без движения для предоставления дополнительных документов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Оставить требование Шанхай Джойе импорт энд экспорт КО, ЛТД о включении требования в реестр требований кредиторов акционерного общества «Интерскол-Алабуга», г. Елабуга (ИНН 1 646 021 230, ОГРН 1 071 674 000 936) в размере 583 105 432,65 рубля без движения. Кредитору в срок до 3 сентября 2019 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, а именно представить суду доказательства направления копии требования и прилагаемых документов должнику и временному управляющему», — уточняется в материалах суда.

Напомним, банкротный иск к АО был подан в начале августа 2018 года ПАО «Сбербанк», которое заявило претензии на сумму более 1,182 млрд рублей. Позднее истца заменили на правопреемника — ООО «СБК Геофизика». В конце марта 2019 года претензии были признаны обоснованными и в отношении акционерного общества «Интерскол-Алабуга» ввели процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим утверждён Игорь Маслов — член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

На сегодня в реестр продолжают поступать претензии от кредиторов.

В начале августа 2019 года в реестр кредиторов также включили требование Банка ВТБ в размере 41 907 117 рублей 79 копеек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод в Татарии начал работать в 2014 году, численность его сотрудников — более 250 человек. Общество входит в группу «Интерскол», производящую электроинструмент, а также средства малой механизации.

Читайте также: Миллиардные кредиты тянут ко дну резидента ОЭЗ «Алабуги»?