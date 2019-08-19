Киев, , 12:03 — REGNUM

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) превысили отметку в 17 млрд кубометров топлива.

Соответствующую информацию сегодня, 19 августа, обнародовала пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины, госкомпании «Укртрансгаз», передает корреспондент ИА REGNUM

Источник уточняет, что по состоянию на 17 августа запасы газа в ПХГ Украины составили 17,17 млрд кубометров, и это на 24,5% больше, чем на аналогичную дату 2018 г. (13,8 млрд кубометров).

При этом украинские газовые хранилища заполнены на 55%, а с момента завершения предыдущего отопительного сезона (5 апреля 2019 года) запасы увеличились на 96%.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее в «Нафтогазе Украины» поставили цель накопить как минимум 20 млрд кубометров газа до начала следующего осенне-зимнего сезона. В компании утверждают, что с такими запасами Украина сможет пройти грядущую зиму вне зависимости от того, как будет разворачиваться ситуация с транзитом российского газа (соответствующий контракт истекает в конце 2019 года).

Согласно официальной информации правительства, в июле 2019 года Украина импортировала газ по средней цене $188,5 за тысячу кубометров. Эта цена была ниже на 4% по сравнению с июнем, когда она составляла $196,4.

Украина в январе-июле 2019 года увеличила импорт природного газа на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Главным каналом для закупок топлива является Словакия, сравнительно небольшие объемы также заходят в страну через Венгрию и Польшу.