Сеул, , 11:40 — REGNUM

Плавучую солнечную электростанцию построят в южнокорейской провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, электростанция мощностью 20 МВт будет построена компанией Scotra к 2020 году в бухте Тыннян уезда Кохын.

Известно, что первый блок электростанции мощностью 9 МВт будет завершен в ноябре текущего года, второй блок мощностью 16 МВт — в октябре 2020 года.

По сообщению специалистов, солнечная электростанция позволит сократить объем выбросов на 14 тыс. тонн в год, а также обеспечить электричеством 12 тыс. домохозяйств.

Известно, что данная электростанция побьет рекорд объема мощности плавучей солнечной электростанции, расположенной в водохранилище Кунсана провинции Чолла-Пукто (18,7 МВт).