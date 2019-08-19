Киев, , 11:34 — REGNUM

20 августа украинский Минфин должен провести очередной аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые в последнее время стали для Украины традиционными.

Как уточняет пресс-служба ведомства, 20 августа Минфин будет размещать только гривневые ОВГЗ. Предыдущий аукцион состоялся 13 августа, правительству Украины удалось привлечь 1,965 млрд гривен, большую часть из которых составили поступления от двухлетних ОВГЗ.

Между тем эксперты продолжают критиковать Минфин за практику продажи облигаций по беспрецедентно высоким ставкам.

«Не сомневаюсь, все мы еще не отошли от легкого шока, когда в прошлом месяце узнавали сколько (!) нам, налогоплательщикам, предстоит вытащить из своих карманов денег, чтобы рассчитаться по обязательствам нашего Минфина, чуть ли не еженедельно проводившего размещение украинских гособлигаций (ОВГЗ)… Люди умные и опытные были обескуражены ставками доходности, например, по 1-летним ОВГЗ в долларах США — 6,5%, по 2-летним ОВГЗ в долларах США — 7%!», — комментирует ситуацию экономист Александр Гончаров.

Эксперт подчеркивает — хотя Киев и декларирует, что добивается снижения рекордных процентов доходности, но в мире облигаций с отрицательной доходностью уже более 16 трлн долл. США.

«Заметьте, 7% доходности по ценным бумагам, номинированных в долларах, — в бедной Украине, а в Германии — минус 0,002%», — обращает внимание Гончаров.

Эксперт задается вопросом — кого же устраивает «такое сумасшествие»?

«Наконец, кто будет отдавать эти валютные долги? Точнее, выход вообще есть? Это не риторические вопросы, это уже речь о выживании», — резюмирует экономист.

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля министерство финансов Украины на аукционе разместило ценные бумаги номиналом 16,3 млрд грн, собрав от их размещения 17,2 млрд грн. Это исторический максимум для Украины.

До этого была обнародована следующая статистика — объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) вырос до 73 млрд гривен. Украинский Нацбанк отмечал, что по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд гривен, или в 11,5 раза. Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Отметим, что в лагере президента Зеленского публично не комментировали политику Минфина, направленную на резкое увеличение долгов.