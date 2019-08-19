Джакарта, , 11:27 — REGNUM

Индонезия готовится использовать атомную энергию на электростанциях, сообщает Sindonews.

Национальное агентство по атомной энергии подписало меморандум о взаимопонимании с электроэнергетической компанией Indonesia Power для сотрудничества в использовании ядерных технологий в энергетическом секторе. Одним из направлений сотрудничества будет технико-экономическое обоснование использования атомных электростанций.

В 2014 году агентство по атомной энергии запустило план строительства экспериментального энергетического реактора мощностью 10 МВт на площадке своего крупнейшего исследовательского центра в Серпонге.

«Исходя из результатов технико-экономического исследования, мы определим следующие шаги. Надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании будет полезен не только для обоих учреждений, но и для всех жителей Индонезии», — заявил исполняющим обязанности директора компании Indonesia Power Ахсин Сидки.

Напомним, Индонезия планирует внедрить атомные электростанции на густонаселенных островах, таких как Бали, Ява, Мадура и Суматра, начиная с 2027 года.