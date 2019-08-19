Новосибирск, , 11:15 — REGNUM

В рамках национального проекта «Образование» в текущем году в Новосибирской области построено несколько школ, заявил на оперативном совещании сегодня, 19 августа, министр образования региона Сергей Федорчук.

Так, по его словам, уже завершены строительно-монтажные работы в школе по ул. Титова в Ленинском районе Новосибирска (на 1 100 мест), в школе по ул. Виталия Потылицына, 9 в Октябрьском районе Новосибирска (на 1 100 мест), в пристройке к зданию школы №51 по ул. Охотская, 84 в Заельцовском районе Новосибирска (на 525 мест) и в пристройке к средней школе в д. Бурмистрово Искитимского района (на 176 мест).

Также до конца года запланирован ввод в эксплуатацию школы на 1 050 мест в III микрорайоне наукограда Кольцово, а в посёлке Светлый Мошковского района было выкуплено здание школы на 500.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего 1 сентября на территории Новосибирской области откроются 983 школы, за парты сядут более 338 тыс. учеников, их которых 38 тыс. — ученики первых классов.

Всего на подготовку школ в этом году из бюджетов разных уровней было направлено более 1,17 млрд рублей.

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