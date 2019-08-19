Брянск, , 11:13 — REGNUM

В Брянской области открыли новый тепличный комбинат для круглогодичного выращивания овощей. Планируемый годовой объём производства при выходе на полную проектную мощность составит 4 897,2 тонн овощей. В запуске предприятия принимал участие министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. После обзорной экскурсии глава ведомства вместе с губернатором Александром Богомазом внесли свой вклад в будущий урожай — посадили семена помидоров черри, сообщили 18 августа в пресс-службе правительства региона.

Теплицы Пресс-служба правительства Брянской области

В современном тепличном комплексе будут выращивать в основном томаты и огурцы, как наиболее популярные и востребованные массовыми потребителями свежие овощи в любое время года. Предприятие сможет давать до 5 млн тонн овощей в год. Растения будут выращивать по методу малообъёмной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом. Планируется. Что овощи будут поставлять на территорию всей области, а также в соседние регионы и города всего ЦФО.

Комбинат занимает площадь 7,2 га. Общая стоимость проекта составила 1,94 млрд рублей. С вводом в эксплуатацию в районе было создано около 150 новых рабочих мест.

Фото пресс-службы

http://www.bryanskobl.ru/img/news/2019/07346t0042248b.jpg