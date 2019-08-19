Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Разброс цен на автомобильное топливо в регионах Северо-Западного федерального округа, по некоторым маркам бензина, достигает почти 5 рублей. Наиболее высокий уровень цен держится в удаленном от основной территории страны Калининграде и нефтедобывающем Ненецком автономном округе, наименее высокий — в лесной Карелии. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, по состоянию на 12 августа средняя цена автомобильного бензина и дизельного в региональных центрах Северо-Запада была такой:

Бензин автомобильный АИ-92 АИ-95 АИ-98 Дизельное топливо Северо-Западный федеральный округ 45,07 42,77 46,14 53,10 47,41 Петрозаводск 43,25 41,61 44,96 52,12 47,62 Сыктывкар 44,52 43,15 45,56 52,72 48,00 Архангельск 43,26 41,93 45,57 50,78 46,11 Нарьян-Мар 46,52 45,64 49,48 … 52,81 Вологда 44,46 43,47 45,71 50,51 48,66 Калининград 47,80 44,48 47,49 53,58 47,92 Ленинградская область 44,36 42,52 45,68 53,37 46,86 Мурманск 45,71 43,62 46,55 49,70 49,47 Великий Новгород 45,05 42,23 45,45 52,88 46,71 Псков 44,91 42,02 45,30 52,13 46,51 Санкт-Петербург 45,76 42,76 46,26 53,50 46,76

По данным Петростата, в Санкт-Петербурге в июле 2019 года все виды бензина подорожали, в среднем, на 0,3% по сравнению с июнем. По отношению к декабрю 2018 года больше всего подорожал «бюджетный АИ-92 — на 2,1%. Бензин АИ-95 стал дороже на 1,8%, АИ-98 — на 1,2%. А вот дизельное топливо за полгода подешевело на 2%.