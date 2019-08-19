Москва, , 11:04 — REGNUM

На маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) запустят поезда «Иволга» новой серии. Составы «Иволга 2.0» из семи вагонов, спроектированные специально для наземного метро, сообщили в Стройкомплексе.

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Новые поезда запустят на МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска до конца 2019 года. Перевозить пассажиров по ним будут 39 поездов «Иволга».

Поезда «Иволга 2.0» стали более комфортными: увеличено количество USB-портов для зарядок гаджетов, сделаны столики возле сидений, у дверей размещены откидные сиденья.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) отремонтирую к началу работы Московских центральных диаметров (МЦД).

Подробности: Станции метро и МЦК подготовят к запуску МЦД