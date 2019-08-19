Ялта, Крым, , 11:02 — REGNUM

Проект водоснабжения и водоотведения ялтинского микрорайона Васильевка будет стоить более 450 миллионов рублей, однако его реализация откладывается из-за проблем с выделением земельных участков под накопительные емкости. Об этом 19 августа ИА REGNUM сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.

«Проект готов, но требует корректировки из-за проблем с выделением земли для накопительных ёмкостей. Необходимо получить положительную экспертизу и начать подготовку инвестиционных документов для его включения в перечень проектов, реализуемых по федеральной целевой программе», — отметили в министерстве.

По словам чиновников, стоимость реализации проекта составит не менее 450 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что для обеспечения водой Кировского района полуострова необходимо установить пять скважин, стоимостью 40 млн рублей.

Подробнее: Пять скважин и 40 млн рублей обеспечат Кировский район Крыма водой