Брянск, , 10:53 — REGNUM

В августе 2019 года экспортные показатели Брянской области выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев 18 августа в ходе рабочего визита в регион. Перед областью стоит серьёзная задача увеличить экспорт в 11 раз, до 1,1 миллиарда долларов.

В Брянской области в 2019 году планируют собрать 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По словам губернатора Александра Богомаза, в лучшие годы советской власти собирали 1 млн тонн зерна. Экспортные показатели АПК региона выросли более чем на половину по сравнению с 2018 годом. Это стало возможным и благодаря господдержке сектора. Объём инвестиций в 2019 году составил 10 млрд рублей, 60% этой суммы уже доведено до конечных получателей.

Аграрный сектор в структуре экономики Брянской области является одним из ключевых — в региональном валовом продукте его доля составляет почти 20%. На экспорт отправляют зерновые культуры, мясо и молоко, готовую пищевую продукцию.