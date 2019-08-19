Новосибирск, , 10:46 — REGNUM

Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске в период с 5 по 12 августа оставались неизменными. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Потребительские цены на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирске с 5 по 12 августа Скриншот со страницы Новосибирскстата

Так, 29 июля и 12 августа бензин на новосибирских АЗС стоил в среднем 42,65 рубля за литр. В частности, литр бензин марки АИ-92 в это время можно было купить по цене от 40,90 до 41,70 руб. за литр, марки АИ-95 — от 44,00 до 45,20 руб., марки АИ-98 — от 48,50 до 51,85 руб., дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Новосибирске за неделю с 8 по 15 июля также оставались неизменными.

Согласно информации, цена литра бензина всё это время была равна 42,74 руб., дизельного топлива — 46,95 руб.

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