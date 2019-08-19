Пермь, , 10:43 — REGNUM

В Пермском среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за июнь 2019 года составила 40 613,7 рубля. За год рост — 8%, сообщает Пермьстат.

Рост реальной заработной платы за год (с июня 2018 года) составил 3,7%.

Самые низкие заработные платы отмечены в организациях, которые заняты в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 22 876,2 рубля, а также гостиничного бизнеса и общепита — 22 563,4 рубля.

Максимальные зарплаты (более 50 тыс. рублей) получают те, кто занят в сфере добычи полезных ископаемых — 58 178,2 рубля, финансовой и страховой деятельностью — 50 88,4 рубля, профессиональной, научной и технической деятельностью — 50 063,4 рубля.

В мае 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляла 38 887 рублей.