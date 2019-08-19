Чита, , 10:39 — REGNUM

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Забайкальский край заявил, что профильное ведомство поможет аграриям региона, пострадавшим в результате двух чрезвычайных ситуаций. Подробности с совещания по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщает официальный сайт Минсельхоза РФ.

Напомним, в 2019 году Забайкалье пережило две чрезвычайных ситуации: масштабные природные пожары и засуху. На компенсацию ущерба сельхозтоваропроизводителям из резервного фонда российского правительства было выделено 820,9 млн рублей. По словам Дмитрия Патрушева, процесс доведения средств непосредственным получателям в настоящее время практически завершен.

Из нефинансовых мер помощи глава Минсельхоза РФ отметил организованную доставку кормов из других субъектов, что позволило закрыть оперативные потребности аграриев. Также была предоставлена поддержка в виде отсрочки по погашению задолженности перед «Росагролизингом». Решение о мерах господдержки аграриям, пострадавшим от засухи, будет принято после оценки ущерба, которую регион планирует завершить до конца августа.

Напомним, ранее Дмитрий Патрушев отмечал, что в регионе приняты беспрецедентные меры по восстановлению сельскохозяйственных объектов после масштабных природных пожаров, случившихся весной 2019 года, и что на поддержку пострадавшим сельхозпроизводителям Забайкалья из федерального бюджета направлено 820 миллионов рублей. Эти средства помогут восстановить 114 чабанских стоянок.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате масштабных пожаров, начавшихся в Забайкалье 19 апреля 2019 года из-за штормового ветра и палов, пострадавшими признаны более 600 человек, более 30 получили ранения. Кроме жилых домов (их уничтожено более 100), пострадала 141 животноводческая стоянка (30 полностью уничтожено стихией). Погибло 9990 голов овец, 1277 голов КРС, 489 лошадей, 118 свиней, 1868 голов сельскохозяйственной птицы. Также огонь уничтожил 118 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 22 трактора.

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