Ярославль, , 10:32 — REGNUM

Департамент туризма Ярославской области потратит 1,2 млн рублей на разработку системы туристской навигации. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туристская навигация в Ярославле

Департамент покупает услуги «по внедрению общего туристического бренда «Ярославия» в городское пространство посредством разработки туристской информационной системы для городов Ярославской области». Согласно размещенной документации, речь не идет о физическом создании указателей, деньги будут потрачены на «концепцию», и «техническое задание».

За эти деньги подрядчик должен разработать типы указателей на достопримечательности, вокзалы, рестораны и прочие объекты, интересные туристам. На примере Рыбинска нужно создать конкретную схему размещения таких знаков. Также нужно разработать техническое задание, по которому можно изготовить сами знаки. Исполнитель обязан использовать ранее разработанный департаментом туризма «брендбук туристического бренда «Ярославия».

Новую навигацию, судя по техзаданию, собираются разместить во всех городах области, в том числе и в Ярославле. Для Ярославля это будет уже четвертая система указателей. Ранее разного рода знаки устанавливались городскими властями и инвесторами. Последние таблички, наиболее многочисленные, предоставил Минкульт.

Впрочем, дойдет ли дело до реализации новой идеи во всех городах области, неизвестно. Напомним, 1,2 млн власти Ярославской области потратят лишь на документы в формате А4 и электронную презентацию.

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