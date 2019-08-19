Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM

34,6 млн рублей направлено на снос 40 аварийных домов в Ростовской области, 19 августа сообщается на сайте регионального правительства.

Снос здания

Снос и демонтаж отселенных аварийных многоквартирных домов планируется в городах Гуково, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты и Белокалитвинском районе.

Из резервного фонда области будет выделено на эти цели более 27,8 млн рублей. Еще 6,8 млн рублей выделят из местных бюджетов данных муниципальных образований.

Всего будет снесено 40 аварийных домов.