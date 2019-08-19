Ханты-Мансийск, , 10:11 — REGNUM

В Югре вновь поймали турецкого предпринимателя при попытке ввезти автозапчасти в Ханты-Мансийск без декларирования. В сентябре 2018 года этот иностранец уже пытался ввезти на территорию ХМАО запчасти без декларации, за что подвергнут административному наказанию и уплате штрафа в сумме 28,5 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

Томас Вуд. Контрабандист. 1866 г

В багаже гражданина Турции, прибывшего в Ханты-Мансийск международным авиарейсом из Антальи в ходе таможенного контроля обнаружены 30 комплектов электрических блоков управления для автоматического открывания дверей автомобиля с пультом управления.

Эти товары по функциям и количеству не могут быть отнесены к категории «для личного пользования» и подлежат обязательному таможенному декларированию.

Ханты-Мансийским таможенным постом против гражданина Турции возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров»). Санкция статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой.