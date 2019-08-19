Заринск, Алтайский край, , 09:54 — REGNUM

Более 70 млн рублей направил «Алтай-Кокс» на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности в первом полугодии 2019 года. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Средства были использованы для обновления систем вентиляции, кондиционирования и освещения в производственных и бытовых помещениях, установки дополнительных автоматов питьевой воды, ремонта ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников была закуплена новая спецодежда, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты. Также предприятие приобрело два тренажера, на которых сотрудники отрабатывают навыки оказания первой медицинской помощи.

«Более 400 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание», — сообщили в компании.

Кроме перечисленных мероприятий «Алтай-Кокс» профинансировал профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.

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«Алтай-Кокс» — один из лидеров в производстве кокса в России. На его долю приходится 15% всей российской продукции. Предприятие выполняет весь технологический цикл — от переработки угольного концентрата до производства кокса и химической продукции.