София, , 09:46 — REGNUM

Принять участие в конкурсной процедуре по выбору инвестора для проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Белене» в Болгарии выразили пять компаний, в их числе российская госкорпорация «Росатом». Об этом 19 августа сообщает болгарское издание «24 часа».

Отмечается, что Росатом направил соответствующую заявку министерству энергетики Болгарии 15 августа. Также свои заявки направили в том числе компании из Южной Кореи, Соединенных Штатов и франко-германская Framatome.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария в мае приступила к процедуре выбора стратегического инвестора для завершения строительства АЭС «Белене». Проект планировалось реализовать ещё в конце прошлого века, однако строительство неоднократно замораживалось.

На сегодняшний день правительство Болгарии готово строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов, без взятия на себя обязательств по выкупу электроэнергии от будущей станции и установлению каких-либо преференциальных цен на неё.

Читайте также: Македония хочет присоединиться к проекту АЭС «Белене» в Болгарии