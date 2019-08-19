Москва, , 09:41 — REGNUM

После небольшого подъема 16 августа, благодаря которому нефть марки Brent завершила неделю в символическом плюсе, котировки открылись гэпом вверх, но тут же принялись корректироваться на фоне воздействия разнонаправленных факторов. Цены попытались вернуться за пределы уровня $59 долларов за баррель, однако снова безуспешно, несмотря на рост геополитической напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Сообщения об атаке беспилотниками йеменских сепаратистов на объекты Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии не оказали значимой поддержки нефтяному рынку. Впрочем, эти атаки, которые саудовский министр энергетики назвал терактом, не смогли остановить работу нефтяного завода.

Кроме того, рост котировок сдерживают данные Baker Hughes, которые отразили рост числа буровых установок на восемь единиц — до 770 штук. Не порадовал игроков и свежий прогноз ОПЕК, который предполагает снижение мирового спроса на нефть до 1,1 млн баррелей в день в 2019 году», — пояснил эксперт.

Между тем напряженность в торговых отношениях США и Китая сохраняется после того, как Дональд Трамп заявил, что пока не готов к сделке с Пекином и не желает вести бизнес с Huawei. В этом контексте интерес представит предстоящий симпозиум в Джексон Хоуле, на котором прозвучат комментарии на тему монетарной политики Центробанков и обстановки в мире в целом. Это событие повлияет на динамику всех мировых активов, включая нефть.

«В краткосрочной перспективе Brent необходимо уверенно обосноваться над уровнем $59 за баррель, чтобы расчистить себе путь к отметке $60. Но учитывая присутствующие факторы неопределенности, реализация такого сценария сейчас маловероятна, несмотря на улучшение отношения к риску на торгах 19 августа», — считает Николаев.

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