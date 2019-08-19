Омск, , 09:40 — REGNUM

Объём налоговых поступлений от предприятий по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в первом полугодии 2019 года составил 3,3 млрд рублей, что на 18,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

«Доля по этому виду деятельности в общем объеме поступлений от налогоплательщиков Омской области составила 3,8%», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, крупнейшими налогоплательщиками региона по указанному виду деятельности стали ТГК-11, «Тепловая Компания», «МРСК Сибири», «Омскэлектро», Федеральная сетевая компания единой энергетической системы.

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