Москва, , 09:37 — REGNUM

С 1 по 15 августа 2019 года поменяли цены на свои машины 12 официально представленных на российском рынке брендов. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Отечественная автомобильная компания Lada подняла цену своих моделей на 5 — 7 тыс. рублей.

Стоимость машин японской компании Datsun и некоторых моделей южнокорейского бренда KIA выросли в таком же интервале. Большая часть моделей Renault подорожали на 1 — 25 тыс. рублей.

Что касается премиальных марок, то здесь изменения в ценах были более существенными. Например, кроссовер Cadillac XT5 подорожал в пределах 70 — 120 тыс. рублей, а хэтчбек MINI One и универсал MINI Clubman прибавили в стоимости 85 и 350 тыс. рублей соответственно. Однако самая большая прибавка зафиксирована у спорткара Mercedes-Benz AMG GT — в более чем 1 млн рублей.

Однако есть бренды, которым удалось снизить стоимость своих моделей. Среди них китайская компания Chery (её модель кроссовера Tiggo 3 стала дешевле на 60 — 95 тыс. рублей) и японский автопроизводитель Nissan (он снизил цены сразу у трех своих кроссоверов на 18 — 129 тыс. рублей).

Напомним, в июле 2019 года в РФ было продано 139 968 новых легковых машин и легкого коммерческого транспорта (LCV). Это на 2,4% меньше результата 2018 года.

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