Барнаул, , 09:35 — REGNUM

По состоянию на 1 августа 2019 года общая сумма долгов по заработной плате в Алтайском крае составляет 10 миллионов рублей. В сравнении с июлем 2019 года, это 97,9%. Такие данные приводит на своём сайте Росстат.

В ожидании зарплаты (cc) Сергій Ткаченко

В целом по Сибирскому федеральному округу задолженность составляет 437,5 млн рублей что на 145,6% больше, чем на 1 июля 2019 года. Также известно, что вся сумма долгов образовалась по причине отсутствия оборотных средств.

Из всех регионов Сибири наибольшая зарплатная задолженность сложилась в Кемеровской области (235,8 миллионов). На втором месте Красноярский край (77,8 миллионов), на третьем — Новосибирская области (67,1 миллионов рублей). Самая маленькая зарплатная должность сформировалась в Республике Алтай (0,5 млн руб) и Хакасии (0,7 млн руб).