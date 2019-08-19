Махачкала, , 09:41 — REGNUM

Руководство Дагестана намерено субсидировать авиабилеты в республику, чтобы тем самым урегулировать и увеличить турпоток. Об этом во время пресс-тура сообщил глава республики Владимир Васильев.

«Я говорил, что нам сейчас нужно, насколько это возможно, урегулировать поток туристов. Есть такая очень хорошая идея, я даже уверен, что это уже будет решение, когда мы можем субсидировать авиабилеты в межсезонье сюда к нам для туристического потока», — цитирует Васильева РИА Новости.

Читайте также: В Дагестан приезжает всё больше туристов из России и зарубежья — эксперт

Он отметил, что в летний период Дагестан посещает большое количество туристов, а в межсезонье складывается иная картина.

«В сезон переполняется, а в межсезонье его (турпотока) нет. Я посмотрел, некоторые рестораны и гостиницы даже отпускают персонал в межсезонье», — добавил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в настоящее время разрабатывается кольцевой туристический маршрут по достопримечательностям республики. Проект под рабочим названием «Легенды Дагестана» создаётся по аналогии со знаменитым Золотым кольцом.

Читайте также: В Дагестане создадут туристический маршрут по аналогии с Золотым кольцом