Сеул, , 09:27 — REGNUM

К 2020 году Банк Кореи может понизить ключевую ставку вдвое. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представители Корейский банк развития (KDB).

Известно, что в июле текущего года ЦБ понизил ключевую процентную ставку с 1,75% до 1,5%, однако существуют опасения, что ключевая процентная ставка продолжит сокращаться.

«Из-за торговых спором между США и Китаем, натянутых отношений между Южной Кореей и Японией, а также из-за замедления темпов роста экономики страны ЦБ может понизить ключевую ставку, — сообщили представители Корейского банка развития. — К 2020 году, ключевая ставка может быть снижена в два раза».