Москва, , 09:22 — REGNUM

Реформу обращения с отходами нельзя проводить только за счёт населения, эту ответственность должен разделить бизнес. Так полагают в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, пишут «Ведомости».

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Минприроды вместе с «Российским экологическим оператором» (РЭО) подготовило доклад об ответственности производителей за отходы и соответствующий план реформы. Документы направлены в правительство.

«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», — заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов.

Расширенная ответственность компаний за переработку товаров и упаковки, произведенных или ввезенных в Россию, распространяется на 54 группы товаров, включая одежду, шины, пластиковые бутылки и различные типы упаковки. Норматив утилизации в среднем составляет 15%, при этом вместо самостоятельной переработки допустима уплата экологического сбора. В 2018 году так собрали 2,2 млрд рублей, об утилизации отчитались 12 844 компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 92% жителей России не сортируют мусор, а выбрасывают все отходы вместе, хотя идея раздельного сбора мусора в целом находит поддержку у 70% населения. Уже сейчас сортировать отходы готовы 55% граждан.

Подробнее: Более 90% жителей России не собирают мусор раздельно

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