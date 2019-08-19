Челябинск, , 09:17 — REGNUM

В челябинском УФАС подсчитали цены на бензин на разных заправках города. АИ-92 стоит от 39,20 до 42,17 рублей за литр, говорится на сайте ведомства.

Цены на бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

На 11 августа самый дешёвый этот вид топлива был на заправках ООО «Газпромнефть-Центр». На заправках ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» его можно купить по 39,90, а самый дорогой у ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 42,17.

Бензин АИ-95 самый дешёвый у ООО «Регион» — 43,45. На заправках ООО «Газпромнефть-Центр» его продавали по 43,75, ООО «Башнефть-Розница» — 43,90, а ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» — 46,09.

«Лукойл-Уралнефтепродукт» оказался лидером по цене и в плане дизельного топлива — 46,76. самым дешёвым оно было у ООО «Башнефть-Розница» — 45,00, а на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Регион» его продавали соответственно по 45,15 и 46,55.

Добавим, что цены на бензин в городе и регионе стабильны на протяжении последних недель. Ценовые колебания есть, но незначительные.