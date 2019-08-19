Москва, , 09:14 — REGNUM

Немецкая компания Mercedes-Benz в июле 2019 года реализовала в России 3469 новых легковых машин, что на 12% больше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам января-июля 2019 года в РФ было куплено 22 438 машин Mercedes-Benz — на 4% больше показателя прошлого года.

По прогнозам директора филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николая Баскакова, выпуск новых моделей бренда Mercedes-Benz позволит занять верхние строчки рейтингов продаж.

Сообщается, что в августе 2019 года должна выйти обновленная модель GLC, а в конце года появится новая модель флагманского внедорожника GLS.

Напомним, ранее генеральный директор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» Аксель Бензе заявил, что завод немецкой компании Mercedes-Benz в Подмосковном Есипово планирует перейти на работу в две смены начиная с сентября 2019 года.

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