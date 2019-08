Сеул, , 08:53 — REGNUM

В столице Южной Кореи пройдет корейско-африканский форум стандартизации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, форум пройдет в пятизвездочном отеле The Plaza Seoul и офисе Korean Agency for Technology and Standards (KAIST) в период с 19 по 23 августа.

По предварительным данным, с африканской стороны в данном мероприятии примут участие 33 эксперта из 29 стран.

В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного представителями KAIST и Африканской организацией по стандартизации (African Organization for Standardization) в 2010 году, представители двух стран обсудят технические барьеры в торговле, стандарты, методику измерений, безопасность продукции.

Известно, что в 2018 году 27 государств-членов Африканского союза подписали соглашение о создание африканской континентальной зоны свободной торговли.

Как отметили специалисты, если африканские страны примут и применят систему стандартов Южной Кореи, то в дальнейшим это позволит не только южнокорейским компаниям выйти на рынок Африки, но и поспособствует продвижению африканских компаний за рубеж.