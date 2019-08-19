Чебоксары, , 08:51 — REGNUM

Чувашское УФАС выдало предупреждение администрации Чебоксар за передачу полномочий по проектированию социальных объектов коммерческим организациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольной службы республики.

Проверка проводилась в связи с обращением общества «Новочебоксарский завод строительных материалов». В ходе разбирательств надзорное ведомство выявило в действия администрации Чебоксар признаки нарушения пп. 5, 6 ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) органов власти»).

«Признаки нарушения выразились в передаче полномочий заказчика по проектированию социальных объектов коммерческим организациям, которые могут привести к ограничению конкуренции путём установления в проектно-сметной документации для подрядчиков по строительству социальных объектов ограниченный выбор хозяйствующих субъектов по поставке строительных материалов», — отмечают в УФАС.

Администрации Чебоксар выдано предупреждение о прекращении подобной практики до 28 августа 2019 года, доработать проектно-сметные документации по социальным объектам и не допускать при формировании технического задания использование товарных знаков.

Напомним, что при невыполнении предупреждения принимается решение о возбуждении антимонопольного дела.