п. Пурпе, 19 августа 2019, 08:55 — REGNUM
Жители ямальского посёлка Пурпе просят власти региона решить вопрос с завершением строительства здания железнодорожного вокзала. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился решить вопрос в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пуровского района.
Вокзал в Пурпе начали возводить ещё в 2006 году. Из-за систематических нарушений сроков сдачи контракт с подрядчиком в судебном порядке расторгли в 2012 году. Строительство объекта было заморожено.
Отмечается, что вокзал востребован у не только у жителей Пурпе, но и близлежащих населённых пунктов. Пассажиропоток здесь 638 пассажиров в сутки.
Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время визита в Пурпе 18 августа распорядился достроить здание вокзала.