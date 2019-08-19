п. Пурпе, , 08:55 — REGNUM

Жители ямальского посёлка Пурпе просят власти региона решить вопрос с завершением строительства здания железнодорожного вокзала. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов распорядился решить вопрос в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Пуровского района.

Вокзал в Пурпе начали возводить ещё в 2006 году. Из-за систематических нарушений сроков сдачи контракт с подрядчиком в судебном порядке расторгли в 2012 году. Строительство объекта было заморожено.

Отмечается, что вокзал востребован у не только у жителей Пурпе, но и близлежащих населённых пунктов. Пассажиропоток здесь 638 пассажиров в сутки.

Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время визита в Пурпе 18 августа распорядился достроить здание вокзала.

«Площадь должна быть разумной с учётом реальной загруженности и потенциальной окупаемости помещения. Параллельно давайте договариваться с РЖД, как нам этот проект реализовать в самое ближайшее время», — обратился к руководителям профильных региональных департаментов губернатор.