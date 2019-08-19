По данным Росстата, в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38,90 до 44, 16 рубля, марки АИ-95 — от 41,90 до 49,25 рубля, марки АИ-98 — от 48,60 до 54,83 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41, 30 до 43, 30 рубля, марки АИ-95 — от 45,00 до 47,66 рубля, марки АИ-98 — от 52,40 до 54,86 рубля за литр.
По данным еженедельного мониторинга цен, осуществляемого в одной тысяче АЗС, расположенных в центрах субъектов Российской Федерации, за период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов РФ.
Наиболее заметное — в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%.
Снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.
В Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин автомобильный не изменились.
Стали известны регионы РФ с самым доступным бензином
В России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.
Далее идут жители Москвы (1 798 литров) и Ненецкого автономного округа (1 609 литров). Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров). В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров.
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