В России больше всего бензина АИ-92 на среднюю по региону зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Москвы. Меньше всего — жители Дагестана, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Разница в доступности бензина составляет 3−4 раза. В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров.

Вместе с тем, по данным Росстата, за период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное — в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%. Снижение цен на бензин автомобильный на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.