Москва, , 08:52 — REGNUM

По итогам июля 2019 года мировые продажи легковых и легких коммерческих машин (LCV) составили около 7,3 млн единиц, что на 1,5% меньше, чем год назад. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего с января по июль 2019 года в мире было продано около 52,5 млн единиц новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На первом месте по продажам данных автомобилей занимает Китай. Там в июле было куплено порядка 1,8 млн машин — на 4,4% меньше, чем в 2018 году. Китай продолжает демонстрировать отрицательную динамику продаж уже тринадцатый месяц подряд. На негативную тенденцию его авторынка влияют торможение экономического роста страны и торговые войны с Соединёнными Штатами.

Второе место по величине мирового автомобильного рынка занимают США. Там за июль было реализовано 1,4 млн машин, что на 2,2% больше показателя 2018 года.

Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы. За месяц там было куплено порядка 1,3 млн единиц новых автомобилей. Это на 1,3% больше, чем годом ранее.

Далее идут авторынки Японии (453,9 тыс. ед.), Восточной Европы (325,4 тыс. ед.), Южной Америки (279,9 тыс. ед.), Канады (173,7 тыс. ед.) и Южной Кореи (145,6 тыс. ед.).

Напомним, в июне 2019 года мировой рынок легковых и легких коммерческих машин составил порядка 7,8 млн единиц, что на 6,4% меньше июня 2018 года. При этом за первые шесть месяцев 2019 года продажи новых автомобилей в мире составили 45 млн 159 тыс.

Читайте также: Российские автозаводы в июле произвели 110 тыс. легковых машин — Росстат