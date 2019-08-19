Чебоксары, , 08:39 — REGNUM

В Чувашии УФАС вынесло решение в отношении частной компании, которую ранее заподозрили в сговоре на торгах с казанской фирмой на рынке поставки медицинских изделий. Один из участников ранее был оштрафован на 6,3 млн рублей, в отношении другого ведомством назначен штраф 8,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе антимонопольной службы Чувашии.

16 августа УФАС за сговор на торгах привлекло общество «АМК» к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 401 852 рублей. По данным ведомства, общество совместно с казанской фирмой «Инсайт» заключило соглашение, которое привело к поддержанию цен на семи торгах в 2016—2017 годах. Речь идёт об аукционах на рынке поставки медицинских изделий и расходных материалов к ним, включая программное обеспечение. В результате, как отмечают в УФАС, аукционы завершились с минимальным снижением начальной цены контракта — от 0,5% до 1,5%.

В ведомстве также установили, что при подаче заявок и ценовых предложений организации использовали единую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам внеплановой проверки УФАС выявило признаки нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»). В конце июля 2019 года ведомством было рассмотрено административное дело в отношении общества «Инсайт», которое было привлечено к административной ответственности в виде 6 301 389 рублей штрафа.

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