Москва, , 08:19 — REGNUM

В России выросли на 0,6% продажи автомобилей отечественных брендов в июле 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности в июле было реализовано 37 400 новых легковых и легких коммерческих авто отечественных марок. Стоит отметить, что 80% от общего количества автомобилей российских брендов пришлось на марку Lada. За второй летний месяц было продано на российском авторынке 29 500 машин АвтоВАЗа, что на 0,3% выше, чем в июле прошлого года.

Увеличились также продажи легкой коммерческой техники Горьковского автозавода — на 1,4%, до 5100 экземпляров.

Аналогичный показатель роста показал УАЗ. В июле было реализовано 2800 автомобилей Ульяновского автозавода.

Кроме того, эксперты агентства отмечают, что рыночная доля машин отечественных брендов на российском авторынке по итогам июля 2019 года увеличилась до 26,7%. В то время, как год назад этот показатель составлял 25,9%.

Напомним, по данным Росстата, в июле 2019 года с российских конвейеров сошло 110 тыс. автомобилей, что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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