Сеул, , 08:00 — REGNUM

Южнокорейская компания Hyundai Construction Equipment поставит в Россию 300 единиц строительной техники, включая 260 экскаваторов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, Hyundai Construction Equipment отправит неназванной российской компании технику, общей стоимостью 36 млрд вон (~$30 млн).

Вся строительная техника будет изготовлена на заводе в южнокорейском городе Ульсан и поставлена в Россию к концу текущего года.

Известно, что южнокорейская компания впервые вышла на российский рынок в 2008 году. На сегодняшний день компания является одним из трех крупнейших поставщиков строительной техники в России (наряду с японскими компаниями Komatsu и Hitachi Construction Machinery).