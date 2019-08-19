Уфа, , 08:02 — REGNUM

18 микроавтобусов «Газель Next», оборудованные для медицинского обслуживания пожилых людей, поступили в социальные учреждения Башкирии, 19 августа сообщает «Комсомольская правда — Уфа».

Транспортные средства приобретены для перевозки пенсионеров в сельской местности, в том числе для транспортировки их в медицинские учреждения республики.

«Газель Next» может в себя вместить до восьми человек, включая двух пенсионеров на инвалидной коляске.

Три машины отправят в районные дома престарелых и инвалидов, два автомобиля поступят в учреждения Стерлитамака. Транспортные парки социальных учреждений Уфы, Нефтекамска и Баймакского района также пополнятся автомобилями.

Напомним, что на покупку данного автотранспорта деньги в размере 34,2 млн рублей были выделены из федерального бюджета.