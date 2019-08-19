Сеул, , 07:56 — REGNUM

По состоянию на конец июля 2019 года общий объем депозитов в иностранной валюте в банках Южной Кореи сократился на $710 млн и составил $69,67 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что общий объем депозитов в банках страны снова упал спустя два месяца роста.

Объем депозитов в долларах США, на которые приходится большая часть депозитов в иностранной валюте, составил $59,6 млрд, что на $300 млн меньше по сравнению с июнем текущего года.

Известно, что объем депозитов юридических лиц сократился на $190 млн, до $46,9 млрд, а объем депозитов физических лиц — на $110 млн, до $12,7 млрд.

По словам специалистов, сокращение объема депозитов связано с повышением обменного курса вона-доллар. По состоянию на конец июля 1 доллар стоил 1183,1 воны, что на 28,4 воны больше по сравнению с июнем 2019 года.

Общий объем депозитов в йенах также сократился на $170 млн, в евро — на $70 млн, до $3,32 млрд, в юанях — на $80 млн, до $1,27 млрд.