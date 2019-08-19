Москва, , 07:42 — REGNUM

На сегодняшний день Белоруссия является крупнейшим должником России. С 2012 года долг республики перед Москвой вырос в два раза и по состоянию на 1 июня 2019 года, по данным белорусского минфина, составил $7,55 млрд.

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Следом за Белоруссией по объёму задолженности перед Россией идёт Украина. Долг этого государства приблизился к сумме $3,7 млрд, сообщает РБК со ссылкой на открытые источники, так как информация о государственных кредитах, выданных другим странам, в России засекречена. В общей сложности долг стран СНГ (включая Армению, Молдавию и Грузию) перед Россией составляет $15,8 млрд. При этом общую задолженность по российским госкредитам на 1 мая 2019 года Минфин РФ оценивал в $39,4 млрд. Всего, по данным издания, в списке должников числятся как минимум 17 таких стран.

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За пределами постсоветского пространства основным должником России является Венесуэла. По официальным данным Минфина России, основной долг Венесуэлы составляет $3,15 млрд и должен быть погашен в 2027 году. Ещё почти $3 млрд России должна Куба, но точных данных по кубинской задолженности нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин принял решение предоставить Белоруссии очередной государственный кредит в размере до $600 млн. Средства выделяются Минску на рефинансирование платежей в погашение основного долга по займам, ранее предоставленным российской стороной.