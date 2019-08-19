Пекин, , 07:30 — REGNUM

Продажи пассажирских автомобилей на рынке Китая упали в июле 2019 года на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности во второй летний месяц в Китае было реализовано около 1,5 млн единиц седанов, SUV, минивэнов и многоцелевых автомобилей, что на 3,9% меньше прошлогоднего показателя.

Стоит отметить, что продолжая оставаться самым крупным автомобильным рынком в мире, китайский авторынок за семь месяцев 2019 сократился на 12,8% и составил около 11,7 млн автомобилей.

Напомним, в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ) считают, что снижение продаж на автомобильном рынке Поднебесной, которое происходит уже тринадцатый месяц подряд, происходит на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США.

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