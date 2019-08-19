Сеул, , 07:33 — REGNUM

Представители южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries выиграли тендер на строительство десяти нефтяных танкеров для судоходных компаний Океании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, танкеры типа «Афрамакс» (113 тыс. тонн дедвейта), работающие на СПГ, будут спущены на воду последовательно к январю 2022 года.

По предварительным данным, сумма контракта составила 751,3 млрд вон (~$620,2 млн).

Известно, что при строительстве судов компания применит запатентованную технологию S-Fugas, которая подает СПГ к главному двигателю и генератору корабля при температуре 163° C. Благодаря данной технологии суда выбрасывают в воздух на 99% меньше оксида серы, на 85% — оксида азота и на 25% — диоксида углерода.

На сегодняшний день компания Samsung Heavy Industries получила заказы на строительство двадцати восьми судов (одиннадцать газовозов, четырнадцать нефтяных танкеров, два судна по перевозке нефтехимических продуктов и одна плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти) на общую сумму $4,2 млрд.