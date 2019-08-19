Москва, , 07:16 — REGNUM

В России больше всего бензина на среднемесячную заработную плату могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2 080 литров, свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Бензин

Далее идут жители Москвы (1 798 литров) и Ненецкого автономного округа (1 609 литров). Меньше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители Дагестана (514 литров), Карачаево-Черкесии (520 литров) и Кабардино-Балкарии (525 литров). В среднем по России доступность бензина составляет 926 литров.

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Отмечается, что эксперты на основе данных Росстата рассчитали объем бензина Аи-92, который могут себе купить жители регионов России на среднемесячную заработную плату.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «РИА Рейтинга», только 12% трудящихся в России получают зарплату более 75 тыс. рублей в месяц, в частности, это нефтяники, газовики и шахтёры. В лёгкой промышленности, сфере образования и сельского хозяйства многие зарабатывают не более 15 тыс. рублей.

Вместе с тем в апреле 2019 года самая распространённая зарплата в России — модальная — составила 23,5 тыс. рублей. Это вдвое меньше, чем средняя зарплата в России, которая, по данным Росстата, в апреле достигла 47,7 тыс. рублей.

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