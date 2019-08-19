Казань, 19 августа 2019, 05:15 — REGNUM
В Татарии из-за дождливой погоды не только снижены темпы обмолота, но и наблюдаются потери урожая. Озимые и ячмень созрели на площади 500 тыс. гектаров и «несут потери каждый день», и хотя комбайны работают, «часть хлеба уже потеряна». Об этом на еженедельном совещании выходного дня заявил глава минсельхозпрода региона Марат Ахметов, передаёт ИА REGNUM.
Ахметов, обратившись к главам районов, добавил, что практически у всех свыше три четверти зерновых еще на корню. Отстающим районам поручено изменить подход к уборочной кампании.
Министр напомнил, что на сегодня на полях также идут работы на урожай 2020 года, и 1/3 в структуре — озимые культуры, и в отличие от прошлого года влаги достаточно. Всего планируется засеять около 550 тыс. га озимых. Сев поручено завершить до 5 сентября.
«Эксперименты в данном случае со сроками сева не уместны. Практикой это уже доказано», — резюмировал Марат Ахметов.
Напомним, первый миллион тонн зерна, несмотря на погоду, Татария отправила в закрома к середине августа 2019 года. Было обмолочено 26,5% площадей — 377 тыс. га при урожайности 31,8 ц/га. Показатель урожайности выше, чем в 2018 году. Низкие показатели обмолота наблюдаются в ряде районов. Например, в Агрызском районе обмолочено всего 7,2% площадей.