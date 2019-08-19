Казань, , 05:15 — REGNUM

В Татарии из-за дождливой погоды не только снижены темпы обмолота, но и наблюдаются потери урожая. Озимые и ячмень созрели на площади 500 тыс. гектаров и «несут потери каждый день», и хотя комбайны работают, «часть хлеба уже потеряна». Об этом на еженедельном совещании выходного дня заявил глава минсельхозпрода региона Марат Ахметов, передаёт ИА REGNUM.

«У полеглых хлебов потери тоже большие. Обильные осадки и сильные ветра часть полей положили и потери, с каждым днем будут расти. И зерна осыпаются или прорастают», — заявил министр, добавив, что объективная причина потерь — неуборочная погода.

Ахметов, обратившись к главам районов, добавил, что практически у всех свыше три четверти зерновых еще на корню. Отстающим районам поручено изменить подход к уборочной кампании.

Министр напомнил, что на сегодня на полях также идут работы на урожай 2020 года, и 1/3 в структуре — озимые культуры, и в отличие от прошлого года влаги достаточно. Всего планируется засеять около 550 тыс. га озимых. Сев поручено завершить до 5 сентября.

«Эксперименты в данном случае со сроками сева не уместны. Практикой это уже доказано», — резюмировал Марат Ахметов.

Напомним, первый миллион тонн зерна, несмотря на погоду, Татария отправила в закрома к середине августа 2019 года. Было обмолочено 26,5% площадей — 377 тыс. га при урожайности 31,8 ц/га. Показатель урожайности выше, чем в 2018 году. Низкие показатели обмолота наблюдаются в ряде районов. Например, в Агрызском районе обмолочено всего 7,2% площадей.