Гонконг, Китай, 19 августа 2019, 05:12 — REGNUM
Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific выросли после отставки главного исполнительного директора Руперта Хогга, 19 августа передает агентство Reuters.
В настоящий момент котировки авиакомпании поднялись на 2,3%, до 10,84 гонконгских долларов ($1,39) за акцию — максимального значения за две недели.
Хогг и главный коммерческий директор авиакомпании Пол Лу ушли объявили об отставке 16 августа, после протестов в аэропорту Гонконга, которые привели к отмене сотен рейсов Cathay Pacific.
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