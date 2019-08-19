Гонконг, Китай, , 05:12 — REGNUM

Акции гонконгской авиакомпании Cathay Pacific выросли после отставки главного исполнительного директора Руперта Хогга, 19 августа передает агентство Reuters.

В настоящий момент котировки авиакомпании поднялись на 2,3%, до 10,84 гонконгских долларов ($1,39) за акцию — максимального значения за две недели.

Хогг и главный коммерческий директор авиакомпании Пол Лу ушли объявили об отставке 16 августа, после протестов в аэропорту Гонконга, которые привели к отмене сотен рейсов Cathay Pacific.

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