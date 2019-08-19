Якутск, , 05:06 — REGNUM

Руководство Якутии заявило, что сохранит темп строительства школ. Их будут возводить по десять в год, заявил министр науки и образования республики Владимир Егоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обеспеченность школами для властей Якутии — один из основных вопросов.

«186 школ работают с повышенной нагрузкой. В начале 2019 года в республике было 53 школы в аварийном состоянии, на данный момент — почти 60 таких, ветхих зданий — около 200», — сказал Владимир Егоров.

С 2002 года в Якутии построили 202 школы. В стадии строительства — 12 школ, 10 из них будут в этом году открыты. Одновременно идёт техническое оснащение школ, их обеспечение компьютерами и высокоскоростным интернетом, другим необходимым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии отменили постановление об оптимизации учреждений образования и заявили о сохранении малокомплектных школ.