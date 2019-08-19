Пекин, , 04:53 — REGNUM

Государственный совет Китая призвал к интеграции Гонконга с Шэньчженем и Макао, 19 августа передает агентство Reuters.

Согласно директиве госсовета КНР, к 2025 году Шэньчжэнь войдет в число крупнейших городов мира по «экономической мощи и развитию», и окажется интегрирован с Гонконгом и Макао.

Объединение будет осуществляться, в том числе, за счет культурной интеграции, объединения сети медицинских учреждений, «модернизации социального управления» и создания единых служб помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

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