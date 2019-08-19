Москва, , 04:19 — REGNUM

Среди 17-ти государств, в общей сложности задолжавших Российской Федерации 27 млрд долларов, лидирующие позиции занимают Белоруссия, Украина, Венесуэла и Куба. Информацию о должниках России публикует 19 августа газета «Ведомости».

По данным издания, среди бывших советских республик больше всего России остается должна Белоруссия. Ее государственный долг составляет $7,6 млрд без права рефинансирования. Еще $3,7 млрд России должна Украина. Однако в Киеве так не считают. Долг за приобретенные Фондом национального благосостояния еврооблигации на сумму $3,075 млрд Украина выплачивать не намерена, соответствующая тяжба до сих пор рассматривается в английском суде. Выплата долга по оставшимся $0,61 млрд приостановлена, поскольку ранее списание долга происходило за счет аренды базы Черноморского флота в Крыму.

Среди стран Дальнего Зарубежья основной должник России — Венесуэла. По словам президента РФ Владимира Путина, выданный Каракасу кредит составляет $3,5 млрд. В связи с введенными против Венесуэлы санкциями США, ожидать, что следующий процентный платеж в $200 млн будут переведены именно в американской валюте, не приходится.

Точный размер кредита, выданного РФ кубинским властям не известен, но предположительно равен $3,2 млрд.

Остаются должны России Бангладеш — $2 млрд, Кипр — $1,8 млрд, Индия — $1,1 млрд, Йемен — $1 млрд. Менее одного миллиарда долларов должны Ирак, Сербия, Вьетнам, Индонезия, Армения, Пакистан, Грузия, Молдавия, Венгрия и некоторые другие страны.