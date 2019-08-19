Балахна, Нижегородская область, , 03:34 — REGNUM

Одна из строящихся в Нижегородской области школ стала причиной для привлечения к административной ответственности главы администрации Балахнинского района. Штраф в 20 тыс. рублей чиновник обязан выплатить за нарушение порядка заключения и изменения муниципального контракта. Допсоглашения привели к увеличению расходов на строительство школы в рабочем посёлке Гидроторф Балахнинского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Два дополнительных соглашения были заключены властями района и подрядчиком — ООО «Городецкая ДПМК». Они привели к существенному изменению объёма работ и цены контракта. По данным надзорной инстанции, это было сделано «в связи с невозможностью завершения строительства школы в срок», но допсоглашения «противоречат законодательству и являются незаконными».

Городской прокурор возбудил административное дело в отношении главы администрации. В результате чиновника оштрафовали на 20 тыс. рублей.

Напомним, новая школа рассчитана на 900 мест. Её обещали сдать в октябре 2018 года, но в итоге сроки были сдвинуты. В 2018 году подрядчик пытался в суде внести изменения в контракт, требуя сдвинуть срок сдачи школы на 25 декабря 2018 года, но суд отклонил иск. Истец в качестве существенных изменений обстоятельств ссылался «на уменьшение ранее доведенных лимиты бюджетных обязательств на 2017 год более чем в 2,5 раза, просрочку ответчиком оплаты выполненных работ более чем на 30 дней», отсутствие на момент подачи иска «утвержденной проектно-сметной документации в полном объеме». Ответчик претензии не признал, а вопрос о продлении сроков выполнения работ оставил на усмотрение суда. Суд иск отклонил в сентябре 2018 года, вторая инстанция также оставила вердикт в силе.