18 августа 2019 | Время чтения 9 мин

Почему бы Герману Грефу не поднять этот вопрос перед Президентом страны: мол есть у нас в России семьи с детьми, которые не воруют, не попрошайничают, в том числе — не просят государство дать бесплатных денег на жизнь, а пытаются создать мало-мальски достойные жилищные условия будущему поколению, одолжив в банке денег под немалые проценты и что действие льготной программы нужно расширить...

Галина Смирнова, , 00:01 — REGNUM

Сбербанк борется с детьми — за их будущее в детдоме. На днях телеканал Вести-Тамбов транслировал репортаж о том, что в Рассказовском районном суде рассматривался иск Сбербанка к многодетному отцу о выселении из ипотечной квартиры.

Сбербанк России Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так случилось, что мужчина один воспитывает двух сыновей и дочь. Его бывшая жена и нерадивая мать его детей в свое время тайком от семьи использовала федеральный материнский капитал размером в 450 тысяч рублей в счет покупки дома без крыши — по сути сарая. Отец семейства в свою очередь приобрел в ипотеку небольшую квартиру, имея на руках региональный материнский капитал и 100 тысяч рублей собственных накоплений.

Отец с ребенком Цитата из передачи: ВестиТамбов. Сбербанк подал иск о выселении многодетного отца из ипотечной квартиры. vestitambov.ru

Глава семейства призвал на помощь уполномоченного по правам человека Тамбовской области, который пытался признать сделку бывшей супруги недействительной и зачислить, полученный ею федеральный материнский капитал в счет погашения ипотеки. Однако суд по месту нахождения дома без окон и крыши — Саратовской области принял решение не в пользу отца и установил доли для отца и детей в доме-сарае. Таким образом, квартира, в которой семья прожила 9 лет, признанная теперь не единственным жильем, отошла в пользу Сбербанка. Получается, что дети должны поселиться в сарае, откуда им прямой путь в детдом, так как соцслужбы не оставят без внимания факт проживания детей в непотребных условиях, о чем органы опеки уже сообщили об этом отцу семейства. Квартиру Сбербанк уже выставил на продажу. Ее стоимость подешевела до 350 тысяч рублей. Желающих приобрести ее пока нет. Но семья по требованию Сбербанка должна переселиться в сарай. Следующее судебное заседание, на котором может быть вынесено окончательное решение о выселении, назначено на 4 сентября.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

Давайте вспомним недавнее обращение Германа Грефа к Владимиру Путину с просьбой о помощи государства Антипинскому НПЗ, отошедшему Сбербанку. Почему же Герман Греф с таким же отчаянием не беспокоится о судьбе россиян, как он беспокоится об активах банка, ведь главным ресурсом развития Греф считает именно человеческий капитал? Что это — громкие слова? Судя по происходящим событиям, моделирующимся Сбербанком во внешней среде — экономике России, совершенно очевидно, что речь идет не о развитии как такового человеческого капитала, а об его использовании для развития корпораций. Однако всем понятно, что чем меньше человеческий капитал, тем больше снижаются темпы развития. Тогда о развитии чего или кого беспокоится в этом случае Греф — о развитии мировой глобальной экономики, которой нужны природные ресурсы и не нужны лишние рты россиян, потребление которых уменьшают долю пирога, на который нацелены мировые рты?

Антипинский НПЗ Annpz.ru

Теперь что: опять всей Россией будем собирать деньги, на этот раз на выкуп квартиры у Сбербанка, чтобы отдать ему эти 350 тысяч рублей и повысить шансы на выживаемость одной российской семьи? Или Герман Греф все же попросит у Президента РФ помощи? Может быть, Сбербанк забыл, что буквально пару месяцев назад Владимир Путин во время прямой линии разбирался с Минфином по вопросу выделения достаточного объема финансовых ресурсов банков для компенсации льготной ипотеки для семей с детьми. И тогда, как заявил Президент, вопрос был решен. Ах, да, в случае с героями репортажа — отцом, воспитывающим троих детей, есть правовая коллизия — ведь речь идет о программе предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, запущенной в начале 2018 года. В случае же с нашим горемычным отцом, помимо несогласованных действий «матери» семейства, дети были рождены до действия программы. Ну так почему бы Герману Грефу и не поднять этот вопрос перед Президентом страны: мол есть у нас в России семьи с детьми, которые не воруют, не попрошайничают, в том числе — не просят государство дать бесплатных денег на жизнь, а пытаются создать мало-мальски достойные жилищные условия будущему поколению, одолжив в банке денег под немалые проценты и что действие льготной программы нужно расширить. А еще сообщить о необходимости устранить в правовом поле пробелы, позволяющие одному члену семьи распоряжаться материнским капиталом в ущерб всей семье. Напомним также, что в этом году в послании Федеральному собранию Президент заявил о необходимости предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение жилищного кредита. Минфин ее предусмотрел? Может, Герману Грефу следовало бы напомнить об этом Минфину и помочь таким образом отцу с тремя детьми.

Коли Греф, как управленец главного банка страны, не спешит выходить с подобными инициативами, то, вероятно, благие дела под «низкий процент» его не волнуют.

Отделение «Сбербанка» Sberbank.ru

Бывшие сотрудники Сбербанка, как пишет издание Life.ru, указывали на диктаторские замашки Грефа, который ввел для сотрудников обязательные ритуалы — участие в спортивных играх, хотят того они или нет, прохождение тренингов личностного роста, построение личной жизни в соответствии с рекомендациями корпоративных психологов. Ну и чем все эти «игры» отличаются от жизни при тоталитаризме? Но при коммунизме, например, коллективизация происходила в пользу государства. Для создания мощного государства, способного противостоять внешнему врагу, постоянно покушающегося на целостность территорий с целью захвата природных ресурсов и прочих богатств, государство реализовало единую для своего народа идеологическую политику, формировало культуру, и, кстати, здоровый образ жизни, воспитывало семью и вмешивалось в ее внутренние устои для того, чтобы народ мог быть таким же собранным и готовым к внешним угрозам, мог гордиться собой, страной, своими завоеваниями, поступками, а не как сейчас раскаиваться в том, что пришлось защищаться от фашистов или стесняться того, что был вынужден облизывать тарелки (тарелки с чем? с маленьким кусочком хлеба? дура даже этого не может представить себе!) во время блокады Ленинграда, а не сдаться врагу. Дональд Трамп, например, не стесняется снизить санкционное давление на Китай по отдельным видам товаров, объясняя эти меры его заботой об американских покупателях на время рождественского шопинга.

Очередь в магазине во время распродажи. США (сс) Gridprop

Так чем отличается сталинская коллективизация от происходящих сегодня событий? Когда нам внушают, что покупка в интернете удобна и выгодна нам, то они лукавят, потому как, прежде всего она удобна им самим, так как выгода от нее действительно в таком случае трансформируется, перетекает в пользу других игроков рынка. Когда нам внушают, что выгоднее ездить на такси или арендовать машину, то это тоже достаточно спорное утверждение. Цены на такси могут быть ниже поездки на своем личном автомобиле в силу возможностей таксопарка минимизировать логистическое плечо, тогда как содержание личного автомобиля нам становится обременительным в силу дороговизны бензина и роста налогового давления. Когда мы все осознаем, точнее сказать — нам поменяют собственное мышление-взгляд на жизнь, в результате которого мы все пересядем на такси, избавившись от личного имущества, владельцы таксопарков начнут качать прибыль. Рост тарифов естественных монополий, особенно на электроэнергию, тоже в конечном итоге может привести к тому, что мы откажемся от содержания личного имущества — жилья, и будем слоняться по съемным квартирам, ведь нам уже внушают, что половина жителей западных стран арендует жилье. Так у нас появятся целые кварталы съемного жилья для недостаточно обеспеченного слоя населения. Ну чем не гетто или ГУЛАГ? Ну чем не диктатура!

Нет-нет, вас никто не отселяет насильно, вас не отправляют в ссылку, просто вы сами «не вписались в правила игры», вы не успешны, не можете себе позволить содержать свое имущество, поэтому имущество должно уйти, например, в пользу банка. А если вам очень плохо, то вам должно стать ещё хуже. Как говорится чем меньше ртов, тем целее пирог.

Без ритуалов, без пирамиды власти, без жёсткой иерархии ничего не построить. Потом, когда уровень культуры подрастает, значение ритуалов утрачивает свою важность, но до этого же нужно ещё дорасти, — говорил Греф.

Что мешает им наконец-таки победить Россию и получить доступ к ресурсам? Ее самоидентификация и самоидентификация ее народа! Не все готовы, как некая дура, ради славы и денег, хотя возможно, просто славы, унижать себя вылизыванием тарелок или чего-то там еще. Ранее Греф говорил:

«Великий министр юстиции Китая Конфуций начинал как великий демократ, а кончил как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе, а великие мыслители, такие как Лао-цзы, придумали свои теории Дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа, потому что они понимали: как только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими, будет чрезвычайно тяжело… Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность получать напрямую не препарированную информацию через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на головы…»

Препарировать информацию, очевидно, отчасти призваны цифровые технологии. Герман Греф сам лично признается, что не может точно подсчитать, какой доход приносит искусственный интеллект банку. Изменить генноидентификационный код старшего и среднего поколения россиян он уже не в состоянии. Вероятно, потому он предпочитает работать исключительно с молодежью и теперь принялся за детей. Возможно, через мультфильмы, созданные на базе Союзмультфильма, он рассчитывает воспитать из них зеленых человечков, исходя из теории зеленой экономики и, научить их циклической экономике, подразумевающей не стесняться питаться на мусорке и жить, не привязываясь к имуществу, брать все в кредит или в аренду.

В газете «Ведомости» уже посвящен отдельный раздел — специальный проект «Общество без потребления», который в большей степени следовало бы разместить в американских, а не российских изданиях, потому, как именно США является самым большим потребителем в прямом смысле слова. Именно США подарили миру маркетологов и научили мир производить бесконечно новые подвиды товаров для того чтобы все подсели на «иглу потребления», не слазив с нее. Теперь, когда ресурсы США истощаются, вдруг стали говорить о необходимости снижения потребления, причем потребления в других странах. Так вот кредиты и аренда подразумевают зависимость от кредиторов и арендодателей, которые и планируют регулировать жизненные процессы человечества, видимо поэтому Герман Греф и возлагает на себя и Сбербанк наивысшую миссию — трансформации российского общества.