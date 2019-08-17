Тюмень, , 19:18 — REGNUM

Министерство строительства и ЖКХ планирует ввести с ноября 2019 года индекс качества городской среды, показатель которого будет отражать качество работы властей муниципалитетов России. Об этом глава ведомства Владимир Якушев рассказал 17 августа на пресс-конференции в Тюмени.

«Рейтинг позволит городам увидеть их болевые точки и направить силы на решение этих проблем», — отметил он.

Внедрение нового индекса позволит определить ход исполнения национальных проектов в 1114 городах страны. Механизм расчета показателя будет основан на фотографиях общественных мест, которые жители той или иной территории России будут размещать с хэштегом своего города. Классификация будет произведена по 36 категориям: от качества дорог до экологии.

Напомним, министр строительства и ЖКХ на пресс-конференции в Тюмени также сообщил о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Уральском федеральном округе. По его словам, за первые шесть месяцев 2019 года в округе было введено 28% жилья от плана на год.

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